Затяжные праздники убивают не только экономику страны, но и самих россиян

Ученые: большинство инфарктов в стране приходится на январь и май

Ученые из Томского НИИ кардиологии проанализировали более 9 тыс. случаев острых нарушений функций сердца за 10 лет, сопоставив их с погодными условиями в регионе. Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре. По мнению экспертов, обусловлена такая зависимость может быть не только погодой, но и длительными праздниками и связанными с ними застольями.

Как пишут «Известия», исследования зависимости здоровья людей от погоды проводятся уже несколько десятков лет, и результаты наблюдений нередко вызывают споры среди специалистов. Однако сложно отрицать, что изменения климата действительно влияют на самочувствие. Особенной опасности подвергаются люди со слабым здоровьем, в частности страдающие сердечно-сосудистыми патологиями.

Весенне-осеннее обострение

Ученые из НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН изучили связь времени года с частотой развития острых коронарных заболеваний, а именно с инфарктом миокарда (некроз участка сердца) и внезапной коронарной смертью. Обе эти патологии называют острыми коронарными катастрофами. Причем в последнем случае человек умирает от инфаркта так быстро, что даже сам участок сердца не успевает погибнуть.

Для исследования были использованы данные программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда» по Томску за 10 лет. В этот период было зарегистрировано 9,06 тыс. случаев заболевания. Сведения по погоде ученые взяли из данных Томского филиала Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среди всех случаев чуть более 90% составил острый инфаркт миокарда, оставшаяся часть пришлась на внезапную коронарную смерть.

Максимальная частота возникновения патологий за десятилетний период исследований была зарегистрирована в январе — на 11,7% выше, чем среднегодовой уровень. Минимум коронарных катастроф пришелся на ноябрь — он был ниже среднегодового уровня на 7,8%. Причем число случаев с непредвиденной остановкой сердца поднималось в январе почти на треть, а в мае — на четверть.

Правда, иногда повышенное количество инцидентов с острыми коронарными катастрофами случалось в другие месяцы. В основном это были осенние и весенние периоды с большим количеством дней контрастной смены погоды. Именно на эти дни приходилось наибольшее число острых коронарных катастроф — в среднем от 61 до 80% за месяц.

— Резкий перепад атмосферного давления или температуры способен вызвать снижение или повышение артериального давления, привести к приступу стенокардии, — пояснил заведующий отделением общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний НИИ кардиологии Томского НИМЦ профессор Алексей Репин. — Здоровый человек спокойно перенесет капризы погоды, а сердечно-сосудистая система больного может с ними не справиться.

Праздничный режим

Однако другие эксперты считают, что полученные результаты могут быть следствием не только погоды, но и образа жизни людей.

— Злоупотребление алкоголем на майских и новогодних праздниках вполне может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил врач-кардиолог университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов. — Более того, алкоголь способствует нарушению режима приема лекарственных средств, что в совокупности и приводит к повышению числа острых коронарных катастроф.

Авторы работы сообщают, что установить конкретную связь между нарушением режима на праздниках (алкоголь, обильная еда, малая подвижность) и инфарктом довольно трудно. Если инсульт, возникающий из-за резкого повышения давления, зачастую становится прямым результатом принятия большой дозы спиртного, то для инфаркта такой четкой причинно-следственной связи нет. Поэтому ученые подчеркивают, что интерпретировать результаты исследования нужно осторожно, слишком много факторов могут оказывать влияние на возникновение патологий. В том числе следует учитывать особенности погоды именно в Томске, где проводились наблюдения. Для Москвы результат исследования может быть совсем другой.

Различные факторы окружающей среды, в частности погода, действительно влияют на кровоснабжение, биоритм, метаболизм и работу жизненно важных органов, считает профессор, вице-президент фонда «Кардиопрогресс» Мехман Мамедов. При слишком низкой температуре может возникнуть спазм сосудов, способствующий снижению и нарушению кровоснабжения. Жара приводит к обезвоживанию, в результате сосуды расширяются, что может вызвать осложнения работы сердца. Однако эксперт добавляет, что за всё время работы не замечал зависимости числа инфарктов миокарда от времени года или особенностей погоды. При этом отметил четкую тенденцию повышения числа подобных случаев в утренний период времени.

По заключению авторов исследования, прогнозирование данных метеорологических аномалий может играть важную роль в планировании работы медицинских учреждений служб по предупреждению и лечению болезней сердца. Авторы работы предлагают учитывать выявленные закономерности при планировании отпусков и дней отдыха врачей, чтобы не столкнуться с нехваткой кадров при увеличении числа больных. А также советуют сердечникам быть особенно внимательными к своему самочувствию в указанные периоды.