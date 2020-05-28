Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Четверть россиян не верит в существование коронавируса
А каждый третий уверен, что опасность пандемии преувеличена и выгодна «заинтересованным лицам»
Треть россиян считает, что опасность пандемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.
В то, что эпидемия выдумана, верят 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего скептиков живет в Южном федеральном округе (41,1%).
Поведение отрицающих эпидемию респондентов кардинально отличается от поведения тех, кто признает ее факт. Так, 54% скептиков выходят на прогулку, 43% навещают родственников. Среди тех, кто признает эпидемию, с родственниками встречаются только 18%.
Чаще всего в мае россияне посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%), ходили на работу (46,2%), гуляли (38,7%), встречались с друзьями (21,%).
Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (сразу на многих сайтах) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов — 349 095. В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Четверть россиян не верит в существование коронавируса
- "Никаких аспиринов…"
- Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
- Жизнь медиков, борющихся с коронавирусом, застрахуют на несколько миллионов
- Россиянам будут выдавать еще один паспорт
- Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
- Ограничения в России сохранят до появления вакцины от covid-19
- Медикам хотят увеличить зарплату сразу в несколько раз
- Стоимость медицинского образования выросла в два раза
- Российская бюджетная медицина стремительно деградирует
Новости раздела
- Четверть россиян не верит в существование коронавируса
- "Никаких аспиринов…"
- Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
- Жизнь медиков, борющихся с коронавирусом, застрахуют на несколько миллионов
- Россиянам будут выдавать еще один паспорт
- Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
- Ограничения в России сохранят до появления вакцины от covid-19
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
- Застрявшие в Китае россияне: "Да, идиоты, да, недооценили опасность"
- Карантин оправдан, а паника – нет
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- На Дальнем Востоке семьи начали массово разводиться ради льготной ипотеки
- Голосуй сердцем и мышью
- В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря
- Коронавирус ударил по регистрации прав
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- Парку и миллиарда будет мало