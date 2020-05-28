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Четверть россиян не верит в существование коронавируса

28 Мая 2020, 17:30 | В России

А каждый третий уверен, что опасность пандемии преувеличена и выгодна «заинтересованным лицам»

Треть россиян считает, что опасность пандемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.

В то, что эпидемия выдумана, верят 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. Больше всего скептиков живет в Южном федеральном округе (41,1%).

Поведение отрицающих эпидемию респондентов кардинально отличается от поведения тех, кто признает ее факт. Так, 54% скептиков выходят на прогулку, 43% навещают родственников. Среди тех, кто признает эпидемию, с родственниками встречаются только 18%.

Чаще всего в мае россияне посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%), ходили на работу (46,2%), гуляли (38,7%), встречались с друзьями (21,%).

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (сразу на многих сайтах) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов — 349 095. В России коронавирус диагностировали у 370 680 человек, из них 142 208 выздоровели, 3968 пациентов спасти не удалось.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: заговор  пандемия  коронавирус  высшая школа экономики  опрос  covid 



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