Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус
Бывший Главный санитарный врач России предупредил о таящейся в новом учебном году угрозе
Вспышки новых штаммов гриппa, которые могут возникнуть в России c началом учебного годa, представляют большую угрозу для детей чем коронавирус. Такое мнение высказал первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседe c порталом URA.Ru.
Парламентарий отметил, что эпидемиологическая ситуация в странe позволяет начать учебу c 1 сентября, поскольку дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.
«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко.
Он добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.
«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — заявил депутат.
25 августа сообщалось, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.
В ведомстве в ответ заявили, что во всех российских регионах новый учебный год начнется 1 сентября, к этому уже все подготовлено.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус
- Врачи считают, что российские школы не станут рассадниками коронавируса
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших covid-19
- Четверть россиян не верит в существование коронавируса
- "Никаких аспиринов…"
- Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
- Жизнь медиков, борющихся с коронавирусом, застрахуют на несколько миллионов
- Россиянам будут выдавать еще один паспорт
- Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Новости раздела
- Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус
- Врачи считают, что российские школы не станут рассадниками коронавируса
- В России предлагают законсервировать мусоропроводы в домах
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших covid-19
- Четверть россиян не верит в существование коронавируса
- "Никаких аспиринов…"
- Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
- Жизнь медиков, борющихся с коронавирусом, застрахуют на несколько миллионов
- Россиянам будут выдавать еще один паспорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток вошел в пятерку городов России, исключая Москву, в которые "вы точно захотите переехать"
- Экс-директор службы заказчика хабаровского минстроя причинил крупный ущерб бюджету края
- Китайские авиакомпании предлагают безлимитные билеты
- Хоть к пришельцам на кулички
- В Приморье действует "земельная мафия"?
- "Терминал Астафьева" не жалеет денег на социальное развитие Находки
- На Камчатке усилят контроль по COVID-19 в аэропортах
- 10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
- Во Владивостоке провели профилактическую дезинфекцию 64 подъездов жилых домов
- ГИБДД – автомобилистам: катитесь на три буквы