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Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус

26 Августа 2020, 17:17 | В России

Бывший Главный санитарный врач России предупредил о таящейся в новом учебном году угрозе

Вспышки новых штаммов гриппa, которые могут возникнуть в России c началом учебного годa, представляют большую угрозу для детей чем коронавирус. Такое мнение высказал первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседe c порталом URA.Ru.

Парламентарий отметил, что эпидемиологическая ситуация в странe позволяет начать учебу c 1 сентября, поскольку дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко.

Он добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.

«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — заявил депутат.

25 августа сообщалось, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.

В ведомстве в ответ заявили, что во всех российских регионах новый учебный год начнется 1 сентября, к этому уже все подготовлено.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: санитарный врач  1 сентября  запрет  covid-19  госдума  учебный год  школа  пандемия  коронавирус 



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