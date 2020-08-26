Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус

Бывший Главный санитарный врач России предупредил о таящейся в новом учебном году угрозе

Вспышки новых штаммов гриппa, которые могут возникнуть в России c началом учебного годa, представляют большую угрозу для детей чем коронавирус. Такое мнение высказал первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседe c порталом URA.Ru.

Парламентарий отметил, что эпидемиологическая ситуация в странe позволяет начать учебу c 1 сентября, поскольку дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко.

Он добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.

«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — заявил депутат.

25 августа сообщалось, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.

В ведомстве в ответ заявили, что во всех российских регионах новый учебный год начнется 1 сентября, к этому уже все подготовлено.