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"Никаких аспиринов…"

26 Мая 2020, 09:13 | В России

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета «Вечерней Москве».

По ее словам, некоторые пациенты с COVID-19 начинают лечиться препаратами, которые употребляют при обычной простуде, чего при коронавирусе делать нельзя. В их число входит ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Данные препараты относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, указала Жолобак.

Специалист рассказала, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что перечисленные медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

«Поэтому никаких аспиринов», — сказала Жолобак.

Она сообщила, что данные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего он легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии, а также поражению альвеол.

Вирусолог также порекомендовала не использовать в лечении коронавируса парацетамол. Она отметила, что последствия от его употребления могут быть «непредсказуемыми». Действие этого препарата на COVID-19 еще до конца не изучено, сообщил специалист.

Кроме того, вирусолог предупредила, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут привести к осложнению дыхания и различные патологии.

«Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением», — подчеркнула Жолобак.

Фото "Интерфакс".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: температура  прогноз  лечение  коронавирус  анальгетик  инфекция  ивл  covid 



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