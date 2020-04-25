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Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая

25 Апреля 2020, 16:41 | В России

Глава Роспотребнадзора: «Сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится»

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.

Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.

Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", — добавила глава Роспотребнадзора.

Татьяна Голикова сообщила вирусологам и эпидемиологам, которые принимали участие в заседании, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях продлить ограничительные меры.

Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге

"По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой. — Прим. ред.) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер", — заявила она.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: президент  Роспотребнадзор  самоизоляция  коронавирус  Путин  covid  карантин 



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Комментарии

  • приморье17:48, 25.04.2020#

    Мы живем не в Испании Италии или юге Китая. . где лето и солнце до октября. . . Пневмония которой и без СVIDа болеют много местного населения связана с тем что кроме плохой медицины в Приморском крае мало солнечных теплых дней. . . по пальцам можно посчитать за все лето. Особенно это опасно для детей младшего возраста. В стране СССР в которой мы выросли детям в садах Дальнего Востока и Севера давали рыбий жир восполняя витамин-D т. к. недостаток солнечного света ведет к болезни РАХИТУ и снижению иммунитета. Поэтому надо искать золотую середину а не махать шашками. Болезни легких лечат на морских курортах. . поэтому прогулки на солнце у моря на свежем воздухе могут лечить не хуже стационаров. Как сделать грамотно. . . для этого и нужна власть. Но детям нужно солнце днем.

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