В Роспотребнадзоре предупредили о зимних клещах

Из-за стабильно теплой погоды зимой, кровососы перестали быть бичом только весенне-летнего сезона

Клещи традиционно являются бичом весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой. Насколько опасно нападение клещей в этот период года, рассказала радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Клещей раньше времени пробудила аномально теплая и бесснежная зима в Центральной России. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно.

По словам Шашиной, эпидемиологического всплеска не будет, но бдительность терять нельзя.

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8−10 градусов тепла», — считает специалист.

Защита от таких «зимних» клещей ничем не отличается от защиты в другое время года, объяснила Шашина.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания», — пояснила эксперт.