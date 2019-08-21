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Медикам хотят увеличить зарплату сразу в несколько раз

21 Августа 2019, 17:55 | В России

Власти вынуждены публично признать, что главная проблема медицины в нищенских зарплатах персонала

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачей. «Хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% (средней по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200%»,— сказала она на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Это должно помочь в борьбе с дефицитом врачей.

Для медсестер первичного звена госпожа Скворцова предложила установить зарплату не ниже 70% средней по региону, фельдшерам, которые выполняют некоторые врачебные функции, — не ниже 120%. По ее словам, дополнительное финансирование не нужно, поскольку это «чисто организационные мероприятия».

Чтобы бороться с нехваткой медиков, Вероника Скворцова также предложила в целом изменить системный подход к зарплате врачей. По ее словам, доля окладов врачей в структуре зарплат должна быть не меньше 55%.

Кадр из фильма "Мистер Бин".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: санитарка  врач  зарплата  медицина  Минздрав  медсестра  медик  здравоохранение 



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