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В России предлагают законсервировать мусоропроводы в домах
От источника постоянной вони и рассадников крыс и заразы мечтают избавиться многие россияне
Российские общественники предлагают законсервировать мусоропроводы в домах и не проектировать их в новостройках, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Общественной палаты (ОП) России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества министру строительства и ЖКХ.
Мусоропроводы в домах могут являться источниками неприятного запаха и шума, а также причиной появления насекомых и грызунов, возникновения пожаров, пояснил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
В письме предлагается полностью законсервировать мусоропроводы или ограничить их использование для утилизации исключительно одного вида отходов, указано в материале. Альтернативой является предоставление управляющим компаниям права консервировать мусоропровод при нарушении правил его использования.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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