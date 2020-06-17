Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса

Скорая вольница россиянам, увы, не светит

Наличие иммунитета к новому коронавирусу более чем у 45% населения гарантированно прервет цепочку его передачи, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки", - сообщил он в эфире программы "Док Ток" на Первом канале.

Ранее Мурашко предположил, что полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, сообщает ТАСС.