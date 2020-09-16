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Переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней
Глава Роспотребнадзора: «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет…»
Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, прокомментировал РИА "Новости", что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <...>. Заразиться <...> вполне реально", — добавил он.
Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших США, Россия — на четвертой строчке.
За всю пандемию в стране зарегистрировали 1 073 849 больных, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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