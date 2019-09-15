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Стал известен самый распространенный размер груди среди россиянок
15 Сентября 2019, 14:27 | В России
Это эксперты определили по данным из торговли
Назван наиболее распространенный размер груди среди жительниц России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специальное исследование.
Как отмечается, эти такие сведения определили по продажам бюстгальтеров.
Сообщается, что самым популярным размером данного изделия в России стал 75B (или второй).
Также стало известно, что в Иркутске и Екатеринбурге больше всего приобреталось белье размера А (первый). Кроме того, в Краснодаре, Челябинске и Ижевске является популярным третий размер бюстгальтера, то есть С.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: рынок женщина продажа бюстгалтер грудь
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