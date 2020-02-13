Росздравнадзор подтвердил безопасность Кагоцела

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения официально сообщила, что факты нежелательной реакции человеческого организма на препарат Кагоцел контролирующим органам неизвестны. Об этом сообщает издание Aif.Ru. Тем самым в достаточно непростой истории с якобы имеющими место опасными побочными эффектами российского противовирусного препарата Кагоцел поставлена точка.

Вкратце напомним. С началом холодного сезона 2019-2020 годов в ряде СМИ и в социальных сетях поднялась настоящая волна слухов о Кагоцеле. По одной из версий, это лекарство, применяемое для борьбы с гриппом и ОРВИ, может негативно повлиять на мужскую фертильность, а в ряде случаев даже привести к бесплодию. Разумеется, ни одного конкретного примера нигде не приводилось, да и не могло приводиться - по данным специалистов, Кагоцел и не может оказывать такого влияния, да и вообще заметных побочных эффектов у него за 16 лет продаж практически не обнаружилось.

- Общее количество нежелательных явлений, выявленных за период обращения на рынке лекарственного средства, - 181, что составляет 0,0000905% от общего количества проданных упаковок за весь период обращения препарата на рынке и является ничтожно малым. Все нежелательные явления, выявленные за период обращения на рынке лекарственного средства, носят характер аллергических реакций, возможность которых предусмотрена в Инструкции по медицинскому применению препарата. Большинство из них, по классификации ВОЗ, имеет индекс "редко" (с частотой от 1/10 000 до 1/1000 назначений), - говорится в раскрытых производителем Кагоцела материалах о мониторинге его лекарственного применения.

- Согласно данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, в период с 1 января 2018 г. по 9 января 2020 г. сообщений о нежелательных реакциях на указанный лекарственный препарат, достоверно связанных с его применением, оказывающих негативное влияние на соотношение пользы и риска их использования, служащих основанием для отмены или приостановления государственной регистрации, в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало, - заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в официальном письме-разъяснении.

Что любопытно, самых мнительных успокоит еще и тот факт, что российские силовые ведомства для поддержания здоровья личного состава закупают этот лекарственный препарат в огромных количествах. Только за последние три года, по данным Aif.Ru, они приобрели больше 100 тысяч упаковок данного препарата.

Подозревать Кагоцел нет никаких оснований еще и потому, что, как и другие лекарства, официально зарегистрированные в России, перед выходом на аптечный рынок он прошел экспертизу данных доклинических и клинических испытаний. Эта процедура прописана в законе и обойти ее просто невозможно. Да и компания-производитель своевременно провела специальные исследования о потенциальном воздействии этого препарата на организм человека, в том числе и на его репродуктивную функцию.

«Согласно полученной информации, проводившиеся разработчиком доклинические исследования репродуктивной токсичности и эмбрионотоксичности не выявили воздействия лекарственного препарата на репродуктивную систему животных», - отмечается также в разъяснении Росздравнадзора.

НАША СПРАВКА: Изучение репродуктивной токсичности лекарственного препарата в рамках клинических исследований проводится на животных, так как проведение исследований на людях противоречит принятым во всем мире, и в том числе в РФ, нормам Надлежащей клинической практики (GCP). Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, исследования репродуктивной безопасности следует проводить на крысах, как «животной» модели, позволяющей с наибольшей степенью экстраполировать результаты на человека. Именно это и было сделано разработчиком препарата.

Теперь вопрос: откуда же тогда взялись слухи, взбудоражившие внимательных граждан? Возможно, здесь можно заподозрить влияние конкурентов по огромному, но такому тесному рынку лекарственных средств. А скорее всего, злую шутку с поверившими сыграла традиционная тяга граждан к конспирологии. Ведь подчас достаточно произнести "а власти скрывают", чтобы обеспечить себе множество внимательных слушателей и совершенно заоблачные рейтинги в тех же соцсетях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток