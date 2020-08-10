Врачи считают, что российские школы не станут рассадниками коронавируса

Все дело в особенностях детей…

Российские школы после открытия первого сентября не станут рассадниками коронавируса, прежде всего, из-за его особенностей. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

"Дети намного реже болеют коронавирусом - всего пять-семь процентов от числа инфицированных взрослых. Чтобы заразиться необходим тесный и продолжительный контакт. С учетом мер профилактики, которые будут приняты во всех наших школах, массового распространения COVID-19 осенью можно не опасаться", - пояснил доктор в эфире радио Sputnik.

Гораздо больше шансов у школьников будет подхватить ОРВИ, особенно если в класс кто-то придет уже с простудой. В этом случае сыграет свою роль коэффициент передачи этой инфекции от человека к человеку. Для острых респираторных заболеваний достаточно мимолетного контакта, напомнил эксперт. Так что подумать об укреплении иммунитета подростков их родителям стоит заранее.