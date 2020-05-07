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Жизнь медиков, борющихся с коронавирусом, застрахуют на несколько миллионов

07 Мая 2020, 09:09 | В России

Самое трудное будет доказать, что врач или медсестра заразились на работе, а не, к примеру, дома или в транспорте

Медработникам, работающим с зараженными коронавирусом, предоставят дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие указа распространяется на врачей, средний и младший медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, которые непосредственно работают c зараженными COVID-19 или пациентами, имеющими подозрение на эту инфекцию.

В случае смерти медработников от коронавируса их родственники получат единовременную выплату в размере 2,7 млн. руб. Сотрудникам, которые получили инвалидность из-за перенесенного COVID-19, выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности они получат 68 тыс. руб.

В апреле Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб.

Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Как показывает практика, на словах все выглядит разумноо и логично. Однако застрахованные в ряде регионов медработники заверяют, что в случае заражения им приходится доказывать, что они заразились именно на работе, а не где-то еще. Например, дома, в транспорте, при посещении магазина... Унизительную процедуру приходится проходить людям, которые к тому же больны и не могут заниматься сбором доказательной базы. Финансовые власти используют любую возможность, чтобы минимизировать такие платежи. Хочется надеется, что в случае с "президентской" страховкой такого позора удасться избежать.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: врач  страхование  самоизоляция  коронавирус  Владимир Путин  медсестра 



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