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Бедность и бесправие заставляет россиян ходить на работу больными
Только вспышка коронавируса заставила многих работодателей разрешить болеющим сотрудникам не выходить на работу
Вспышка коронавируса в Китае побудила работодателей в стране попросить сотрудников не выходить на работу. Часть компаний продлила работникам отпуск в связи с китайским Новым годом, другие – посоветовали работать из дома.
Россияне обычно не слишком внимательно относятся к своему здоровью. По данным опроса «Работы.Ру» (место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3000 респондентов), 33% соотечественников, заболев, продолжают ходить в офис. Только 21% российских работников всегда берут больничный. Еще 16% респондентов договариваются с начальством и работают из дома.
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