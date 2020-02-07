Бедность и бесправие заставляет россиян ходить на работу больными

Только вспышка коронавируса заставила многих работодателей разрешить болеющим сотрудникам не выходить на работу

Вспышка коронавируса в Китае побудила работодателей в стране попросить сотрудников не выходить на работу. Часть компаний продлила работникам отпуск в связи с китайским Новым годом, другие – посоветовали работать из дома.

Россияне обычно не слишком внимательно относятся к своему здоровью. По данным опроса «Работы.Ру» (место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3000 респондентов), 33% соотечественников, заболев, продолжают ходить в офис. Только 21% российских работников всегда берут больничный. Еще 16% респондентов договариваются с начальством и работают из дома.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.