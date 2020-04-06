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Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
Увы, пока такой возможности у россиян нет
Эффективным способом профилактики любых инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцинация, заявил 5 апреля замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту», — подчеркнул он в эфире Первого канала.
При этом Горелов отметил, что в случае с коронавирусом ученые столкнулись с рядом проблем в вопросе создания вакцины. Он указал, что данные об эффективности прививки от коронавируса не подтверждены.
По словам профессора, разработкой препарата именно от COVID-19 занимаются порядка 20 компаний, в том числе российских. Однако ученые испытывают трудности с испытанием вакцин, так как многие лабораторные животные попросту невосприимчивы к коронавирусу.
«Это отодвигает сроки появления вакцины», — отметил Горелов.
Врач также выразил уверенность, что несмотря на конкуренцию компаний, лечиться мир будет наиболее эффективной вакциной.
4 апреля вирусолог Алексей Мазус оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус. По его словам, возможно, благодаря БЦЖ у россиян течение болезни пройдет легче.
2 апреля в США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса. В создании препарата ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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