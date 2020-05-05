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Россиянам будут выдавать еще один паспорт
Вполне возможно, что он станет обязательным и для зарубежных поездок
Власти анонсировали появление у россиян нового документа - паспорта иммунитет. Ранее была попытка внедрить генетические паспорта россиян.
Технически ввести в России паспорта иммунитета, которые будут содержать данные о том, переболел человек инфекцией или нет, несложно, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Я не вижу в этом проблем, это можно сделать», — сказал Мурашко. По его словам, информация о всех зараженных коронавирусной инфекцией уже поступает в специальную базу министерства.
«То есть если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну это несложно», — сказал Мурашко.
Ранее против введения паспорта иммунитета выступила Всемирная организация здравоохранения.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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