Россиянам будут выдавать еще один паспорт

Вполне возможно, что он станет обязательным и для зарубежных поездок

Власти анонсировали появление у россиян нового документа - паспорта иммунитет. Ранее была попытка внедрить генетические паспорта россиян.

Технически ввести в России паспорта иммунитета, которые будут содержать данные о том, переболел человек инфекцией или нет, несложно, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Я не вижу в этом проблем, это можно сделать», — сказал Мурашко. По его словам, информация о всех зараженных коронавирусной инфекцией уже поступает в специальную базу министерства.

«То есть если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну это несложно», — сказал Мурашко.

Ранее против введения паспорта иммунитета выступила Всемирная организация здравоохранения.