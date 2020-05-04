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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
По мнению российских врачей, иммунитет к covid-19 может не появиться при двух обстоятельствах
Стойкий иммунитет против коронавируса с большей вероятностью сформируется, если переболеть им в средней форме, заявил доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов в интервью «Российской газете». Слишком тяжелая или легкая форма течения заболевания может помешать ему сформироваться.
«Почему может не сформироваться должный иммунитет, обеспечивающий защиту при инфекции? Вариант первый: человек очень легко переболел... Для организма такая легкая форма может пройти не замеченной... Второй случай, когда иммунитет не формируется — если человек чрезмерно сильно переболел»,— сказал господин Ершов.
Он пояснил, что при крайне тяжелом теченни «организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего».
«Так что оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета - при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов,— добавил господин Ершов. — Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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