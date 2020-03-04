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Россияне могут использовать "Кагоцел" не опасаясь последствий, считает Минздрав РФ
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» не обладает серьезными побочными действиями
«При регистрации препарата в рамках необходимых доклинических исследований была изучена специфическая токсичность препарата, в том числе продемонстрировано отсутствие репротоксического действия…», сообщает Минздрав. Из официального разъяснения ведомства можно сделать вывод, что слухи о бесплодии, который может вызывать препарат не подтверждаются.
Как пишет mk.ru, ответ ведомства был адресован депутату Госдумы Сергею Шаргунову, который в январе просил главу Минздрава Михаила Мурашко проверить слухи о том, что препарат якобы не прошел всех необходимых испытаний. Как заявлял ранее «ТАСС» в своем материале, депутату поступали обращения от граждан, которые были обеспокоены информацией, представленной в ряде СМИ, что Кагоцел, «входящий в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и активно участвующий в системе госзакупок, не имеет завершенных клинических исследований и может вызывать бесплодие у мужчин».
Производители препарата в свою очередь тогда представили пояснения со своей сторо-ны, раскрыв данные обо всех отмеченных побочных реакциях. Они сообщили, что количество побочных реакций за 16 лет обращения на рынке препарата составляет 0,0000905% от количества проданных за этот период упаковок препарата, и все они носят аллергический характер. Кроме того, Росздравнадзор, в обязанности которого входит контроль за безопасностью и эффективностью лекарств, также заявил, что жалоб на этот препарат к ним не поступало.
Как отмечает mk.ru, в адресованном Сергею Александровичу Шаргунову официальном разъяснении Министерства здравоохранения по «Кагоцелу» и слухам вокруг препарата говорится, что «регистрация и перерегистрация лекарственного препарата Кагоцел была проведена в установленном на тот момент порядке…Одним из требований к объему документов, представляемых для регистрации, было наличие результатов доклинических и клинических исследований препарата».
Министерство здравоохранения также дало пояснение, что действующее вещество противовирусного препарата «Кагоцел» не является госсиполом, с которым слухи связывают побочные эффекты от лечения гриппа. «К настоящему моменту сведений, полученных в рамках осуществления фармаконадзора и требующих пересмотра отношения ожидаемой пользы к возможным рискам применения препарата, в Минздрав России не поступало», - подчеркивается в официальном ответе министерства Сергею Шаргунову.
Отметим, что противовирусный препарат Кагоцел своевременно прошел все необходимые проверки. При регистрации «Кагоцела» в 2003 году клинические исследования в течение трех лет проводились на базе НИИ гриппа РАМН, военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского. В 2007 году было проведено еще одно исследование по оценке эффективности и безопасности препарата для детей, а в 2019 году – для взрослых. Всего же на сегодняшний день препарат прошел уже 29 исследований, в которых приняли участие свыше 22 тысяч человек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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