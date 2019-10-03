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Росздравнадзор изымает из оборота популярный препарат от язвы желудка
В России решено изъять из оборота популярный лекарственный препарат от язвы желудка «Зантак» из-за присутствия канцерогенной примеси. Соответствующее решение принял Росздравнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское медицинское агентство (ЕМA) сообщили о выявлении в этом лекарственном средстве примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) в препаратах ранитидина.
Специальный же комитет Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) и вовсе приостановил сертификат пригодности на ранитидина гидрохлорид производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед». Произведенные в Индии препараты на основе ранитидина уже изъяты из продажи в Литве и большинстве других стран Европейского Союза.
Ранитидин в России включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обнаруженный же в основанном на нем лекарствах NDMA отнесен Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством ЕС по исследованию рака к потенциально канцерогенным для человека, отмечает «Российская газета».
Теперь все имеющие дело с произведенной «Сарака Лабораториз Лимитед» субстанцией «в кратчайшие сроки должны предоставить в Росздравнадзор информацию о принятых решениях» как о ней самой, так и о выпущенных на ее основе препаратах.
Будут также проведены исследования по определению количества примеси NDMA в отобранных ранее образцах препаратов ранитидина, уточнили в ведомстве.
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