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Власти регионов обманывают правительство и президента, скрывая реальную ситуацию на местах

03 Июля 2019, 17:23 | В России

Открывшаяся правда заставила ужаснуться

Россия катастрофически теряет население, и регионы занижали показатели смертности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".

"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

"В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", - отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".

По ее словам, после того как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.

"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала вице-премьер, которую цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. "Без вашего профессионального участия в регионах - в значительном количестве, не во всех - позитивные процессы могут не происходить", - сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.

Напомним, как отмечал в конце апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем ежегодном отчете о результатах деятельности органов исполнительной власти нашего региона за 2018 год, демографическая ситуация на территории Приморского края характеризуется высокими показателями смертности (13,5 на 1000 человек населения) и одним из самых низких показателей заболеваемости (144 655,4 на 100 тысяч населения). "Показатели заболеваемости низкие, а смертность высокая? О чем это говорит? Это говорит о недообследованности и отсутствии диспансеризации. Где-то нет нужных врачей, где-то эта работа просто не организована", - резюмировал губернатор. Теперь и эти цифры можно поставить под сомнение? Неужели и эти ужасающие показатели могут быть занижены? Не хотелось бы в это верить.

Как сообщали "Вести.Экономика", в начале июня 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ "О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года".

К 2021 г. в стратегии поставлены цели по увеличению продолжительности жизни граждан РФ до 74 лет, снижению показателя младенческой смертности до 5,2 случая на 1 тыс. детей, сокращение показателя смертности трудоспособных граждан страны до 419 случаев на 100 тыс. человек, сокращение потребления алкоголя до 9,1 л на человека в год.

В документе также указано, что стратегия "является основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования, государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, а также национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: смертность  население  дети  кремль  медведев  онкология  ДТП  голикова  рождение  семьи  Путин  правительство  сердце 



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