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МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами

03 Апреля 2020, 12:54 | В России

Срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров доступны без ограничений всем жителям России 

ПАО «МТС», ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и АО «Группа компаний «МЕДСИ», одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявляют о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России. 

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

МТС и «МЕДСИ» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный приём и безопасного хранения медицинской истории пациента. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр, для плановых онлайн-приёмов – врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 16+

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.adindex.ru

 

Автор:
Теги: медицина  онлайн  консультация  врач  телеком  мтс  клиника  "Медси"  сервис 



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