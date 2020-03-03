В России подтвержден новый случай заражения коронавирусом

2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии. В Российскую Федерацию вернулся 23.02.2020 и проживал в частном доме в Московской области. 27.02.2020 г. обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Учитывая собранный эпидемиологический анамнез (пребывание в Италии), пациент изолирован в соответствующем отделении. Проведено лабораторное обследование. Получено наличие нового коронавируса. Результаты исследования подтверждены в Референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями, тяжёлый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и другими, функционирующем на базе ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние удовлетворительное.

Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток