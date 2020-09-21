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Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России
Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство Синьхуа.
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