Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России

Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство Синьхуа.

Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь , столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат. Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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