Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее

Тем временем за прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что накануне, 18 июня, в ВОЗ поступили данные о более 150 тыс. новых случаев инфекции.

«Почти половина из этих случаев — из Северной и Южной Америк, также о большом числе заболевших сообщали из Южной Азии и с Ближнего Востока», — сказал Гебрейесус (цитата по Reuters).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 млн случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2,1 млн), Бразилии (978 тыс.) и России (568 тыс.). Всего в мире погибли почти 455 тыс. человек. Выздоровели почти 4,2 млн пациентов с коронавирусом. ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией 11 марта. Эксперты организации предупреждали о второй волне пандемии, которая может быть разрушительной в том случае, если страны поторопятся со снятием ранее введенных ограничений.

Тем временем член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань заявила, что вирус COVID-19 является особенным и обладает способностью выживать при низких температурах.

"При температуре -4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев", - привела данные эксперт. Она также добавила, что при температуре -20 градусов новый коронавирус способен прожить и 20 лет.

Ли Ланьцзюань назвала не случайным, что коронавирус несколько раз обнаруживали именно на рынках, где продаются морские деликатесы, так как там много охлажденных продуктов. В связи с этим она высказала опасение, что коронавирус может перевозиться вместе с охлажденными или замороженными продуктами.

Эксперт призвала осуществлять меры профилактики и эпидемиологического контроля в сфере транспортировки замороженных товаров.

А профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявляет что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - заявил Ян Чжаньцю.

А теперь к Приморью. Сохранить тенденцию на сокращение количества заболевших – главная задача на предстоящий период. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на ежедневном заседании оперштаба в субботу, 20 июня.

По словам главы региона, более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток – 44 человека, Находку – 28, Уссурийск и Артем – по семь человек. Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов выявить очаги заболевания.

«Наша общая задача – удержать планку снижения заболеваемости и перейти к поэтапному снятию ограничений. Это касается, прежде всего, разрешения работы на верандах предприятиям общественного питания», – обозначил Губернатор, подчеркнув, что для этого требуется максимально эффективная работа административных комиссий.