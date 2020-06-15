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Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови

15 Июня 2020, 08:49 | В мире

В Приморье тем временем число заболевших коронавирусом стремительно растет

Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CоV-2, выяснили американские ученые из сервиса по расшифровке генома 23andMe. Выводы специалистов появились в июне на сайте компании.

Эксперты проанализировали данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9−18% реже заражаются коронавирусом.

Так, из общего числа людей с первой группой крови 1,3% заболели. Процент заболевших среди второй группы составил 1,4%, а обладатели третьей и четвертой групп крови заражались примерно в 1,5% случаев.

Кроме того, специалисты проанализировали случаи заражения коронавирусом среди медработников и других категорий, наиболее подверженных риску заболеть. Оказалось, что коронавирус обнаруживали у 3,2% людей с первой группой крови, у 3,9% — со второй, у 4% — с третьей и 4,1% — с четвертой.

Таким образом, люди с первой группой заболевали на 13−26% реже.

Такой защитный механизм свойственен как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора, отмечает «Газета.ру». Причиной пониженного риска заражения специалисты назвали ген АВО.

3 июня сообщалось, что медики и молекулярные биологи из Европы объяснили предрасположенность второй группы крови к COVID-19. По их словам, исследования подтвердили, что носители первой группы крови реже заражаются коронавирусом, чем второй. Это может быть связано с повышенной свертываемостью крови, вызванной мутациями.

В Приморье тем временем число заболевших коронавирусом стремительно растет. На улицах уже большая проблема встретить человека в маске, не говоря уже о перчатках.

 

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Теги: группа крови  кровь  коронавирус  sars-cоv-2  анализ  исследование 



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