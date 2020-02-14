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Заразиться коронавирусом может до двух третей населения Земли

14 Февраля 2020, 11:04 | В мире

Всемирная организация здравоохранения озвучила сценарий распространения заразы

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство "Блумберг".

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.

Фото РИА "Новости".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: коронавирус  ухань  воз  карантин 



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