Названо предположительное время создания эффективной вакцины от коронавируса

Тем временем в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1000 человек

Эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам вирусолога, учёные из Regeneron Pharmaceuticals работают над препаратом, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — приводят «Известия» его слова.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции.

Тем временем, по состоянию на 13 мая в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1000 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 1007 жителей края.

«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых – 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями – у 24 пациентов», – отметили специалисты.

В минздраве Приморья добавили, что за минувшие сутки 28 человек выписаны из больницы после успешного лечения. Общее число приморцев, победивших COVID-19, – 268.