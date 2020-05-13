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Названо предположительное время создания эффективной вакцины от коронавируса
Тем временем в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1000 человек
Эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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а вместе с вакциной занесут на в кровь НАНО-ЧИПЫ. . . . КТО хочет ДОБРОВОЛЬНО СТАТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ БИОРОБОТОМ??? Есть желающие чипироваться через вакцину???