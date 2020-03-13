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Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
Профилактика сработает только при тщательном соблюдении личной гигиены
Врач-трихолог Ольга Кохас считает, что избавляться от бороды и отрезать длинные волосы из-за вспышки COVID-19 не нужно. Ранее некоторые специалисты заявили, что мужчинам нужно сбрить усы и другую растительность на лице, чтобы медицинская маска плотнее прилегала к коже.
"Борода и усы – это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы – это защита", - объяснила доктор в интервью радио Sputnik. Кохас добавила, что коронавирус имеет такие маленькие размеры, что легко проникает через кожу. Поэтому человек с большей вероятностью заболеет, если будет ходить без одежды.
При этом медик предупредила, что борода, усы и длинные волосы смогут защитить своих обладателей лишь в том случае, если строго соблюдать личную гигиену. Мужчины должны мыть бороду шампунем, следить, чтобы под волосками на лице не было высыпаний.
Однако ни медицинская маска, ни отсутствие усов и бороды не способно полностью защитить от болезни, напоминает телеканал "360".
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