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COVID-19: В Приморье выявлено еще 79 новых случаев коронавируса
За время эпидемии коронавируса в Приморском крае обследовано 297803 человек, в том числе 1161 – за прошедшие сутки. Такие данные озвучены в понедельник, 31 августа, на заседании регионального оперштаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за сутки выявлено 79 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 9603 человека.
«Число выздоровевших – 7811 пациентов, плюсом 54 за сутки», – добавила руководитель ведомства.
Олег Кожемяко обозначил, что по-прежнему главная задача властей всех уровней – удержать ситуацию с распространением COVID-19, не допустив увеличения заболевших.
«Особое внимание – предприятиям, оказывающим услуги, образовательным учреждениям, так как начинается учебный год. Поэтому работу административных комиссий ни в коем случае не ослабляем», – обратился к участникам заседания глава региона.
Руководитель Роспотребнадзора и министр образования Приморья доложили о готовности учреждений к началу учебного года. Один из основных акцентов профилактики заболевания в школах – это разобщение детей на переменах, в столовых и во время уроков. Обязательными условиями остаются максимальная обработка помещений учебных заведений, обработка рук, соблюдение санитарных требований родителями и учителями.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим обязаны следить административные комиссии.
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