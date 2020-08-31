Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Артем начал прививочную кампанию досрочно
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Артемовском городском округе Приморья досрочно. Только в субботу, 29 августа, в муниципалитете привились 115 человек. По краю вакцинировать начнут с 1 сентября.
В этом году для удобства артемовцев организовали выездной пункт вакцинации, который работал в торговом центре «Городской».
«В первый день вакцинации были привиты как пенсионеры, так и представители трудоспособного населения», – отметил исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Артемовская городская больница №1» Сергей Аириней.
При принятии решения о вакцинации против гриппа сохраняется принцип добровольности. Однако медики отмечают, что в этом сезоне вакцинация особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и грипп, и коронавирус. Основная прививочная кампания во всех муниципалитетах края будет проходить с 1 сентября по 1 ноября. Все поликлинические медучреждения Приморья получили вакцину Совигрипп.
Напомним, бесплатная вакцинация доступна приморцам в поликлиниках, где работает врач-терапевт или педиатр каждого конкретного жителя. В селах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных населенных пунктов. Новшество этого года – мобильные пункты, которые установили во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: В Приморье выявлено еще 79 новых случаев коронавируса
- Артем начал прививочную кампанию досрочно
- COVID-19: В Приморье выявили 82 заболевших коронавирусом за последние сутки
- Стало известно, где приморцам можно будет бесплатно привиться от гриппа
- COVID-19: Еще 78 жителей Приморья заразились коронавирусом
- В медучреждениях и мобильных пунктах Приморья прививать от гриппа будут бесплатно
- За минувшие сутки 80 человек в Приморье заразились коронавирусной инфекцией
- COVID-19: Число новых случаев коронавируса в Приморье выросло впервые за полторы недели
- Как избежать второй волны COVID-19
- Врачи призывают пройти вакцинацию
Новости раздела
- COVID-19: В Приморье выявлено еще 79 новых случаев коронавируса
- Артем начал прививочную кампанию досрочно
- COVID-19: В Приморье выявили 82 заболевших коронавирусом за последние сутки
- Стало известно, где приморцам можно будет бесплатно привиться от гриппа
- COVID-19: Еще 78 жителей Приморья заразились коронавирусом
- Во Владивостоке продолжаются проверки соблюдения масочного режима
- В медучреждениях и мобильных пунктах Приморья прививать от гриппа будут бесплатно
- За минувшие сутки 80 человек в Приморье заразились коронавирусной инфекцией
- COVID-19: Число новых случаев коронавируса в Приморье выросло впервые за полторы недели
- Как избежать второй волны COVID-19
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хоть к пришельцам на кулички
- В Приморье действует "земельная мафия"?
- КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
- Ручка, тетрадка, маска…
- Как избежать второй волны COVID-19
- Не наказать, а побудить работать
- На первый-второй рассчитайсь!
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- Протесты жителей не в силах остановить топор
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд