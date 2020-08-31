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Артем начал прививочную кампанию досрочно

31 Августа 2020, 12:51 | Приморье

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Артемовском городском округе Приморья досрочно. Только в субботу, 29 августа, в муниципалитете привились 115 человек. По краю вакцинировать начнут с 1 сентября.

В этом году для удобства артемовцев организовали выездной пункт вакцинации, который работал в торговом центре «Городской».

«В первый день вакцинации были привиты как пенсионеры, так и представители трудоспособного населения», – отметил исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Артемовская городская больница №1» Сергей Аириней.

При принятии решения о вакцинации против гриппа сохраняется принцип добровольности. Однако медики отмечают, что в этом сезоне вакцинация особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и грипп, и коронавирус. Основная прививочная кампания во всех муниципалитетах края будет проходить с 1 сентября по 1 ноября. Все поликлинические медучреждения Приморья получили вакцину Совигрипп.

Напомним, бесплатная вакцинация доступна приморцам в поликлиниках, где работает врач-терапевт или педиатр каждого конкретного жителя. В селах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных населенных пунктов. Новшество этого года – мобильные пункты, которые установили во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: лекарства  маски  приморье  безопасность  инфекция  дезинфекция  вакцина  заболевание  коронавирус  диагностика  болезни  здоровье  проверка  оперативный штаб  Роспотребнадзор  грипп  covid-19  прививка  вирус  профилактика 



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