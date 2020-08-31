Артем начал прививочную кампанию досрочно

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Артемовском городском округе Приморья досрочно. Только в субботу, 29 августа, в муниципалитете привились 115 человек. По краю вакцинировать начнут с 1 сентября.

В этом году для удобства артемовцев организовали выездной пункт вакцинации, который работал в торговом центре «Городской».

«В первый день вакцинации были привиты как пенсионеры, так и представители трудоспособного населения», – отметил исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Артемовская городская больница №1» Сергей Аириней.

При принятии решения о вакцинации против гриппа сохраняется принцип добровольности. Однако медики отмечают, что в этом сезоне вакцинация особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и грипп, и коронавирус. Основная прививочная кампания во всех муниципалитетах края будет проходить с 1 сентября по 1 ноября. Все поликлинические медучреждения Приморья получили вакцину Совигрипп.

Напомним, бесплатная вакцинация доступна приморцам в поликлиниках, где работает врач-терапевт или педиатр каждого конкретного жителя. В селах прививку от гриппа будут делать в фельдшерско-акушерских пунктах или в центральной районной больнице. Также возможна организация выезда прививочных бригад в отдаленные села, доставки в районную больницу жителей малочисленных населенных пунктов. Новшество этого года – мобильные пункты, которые установили во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.