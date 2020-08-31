COVID-19: В Приморье выявили 82 заболевших коронавирусом за последние сутки

Общее количество заразившихся COVID-19 по состоянию на 30 августа составляет 9 524 человека.

Всего на лечении находится сейчас более 1,5 тысячи пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 830 из них наблюдаются амбулаторно. У 49 заболевание протекает в тяжелой форме, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала эпидемии от COVID-19 вылечились 7 757 пациентов, в том числе 72 из них выздоровели в последние сутки. 103 человека за все время не справились с инфекцией.

На наличие коронавируса за все время лабораторно обследованы более 296 тысяч человек, 1,8 тысячи – за последние сутки.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.