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COVID-19: В Приморье выявили 82 заболевших коронавирусом за последние сутки
Общее количество заразившихся COVID-19 по состоянию на 30 августа составляет 9 524 человека.
Всего на лечении находится сейчас более 1,5 тысячи пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 830 из них наблюдаются амбулаторно. У 49 заболевание протекает в тяжелой форме, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.
С начала эпидемии от COVID-19 вылечились 7 757 пациентов, в том числе 72 из них выздоровели в последние сутки. 103 человека за все время не справились с инфекцией.
На наличие коронавируса за все время лабораторно обследованы более 296 тысяч человек, 1,8 тысячи – за последние сутки.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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