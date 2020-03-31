Режим полной самоизоляции вводится в Приморье

Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории края, следует…

В Приморье вводятся дополнительные меры борьбы с эпидемией. В соответствии с решением оперативного штаба во вторник, 31 марта, внесены изменения в принятое ранее постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», касающиеся ужесточения режима самоизоляции граждан.

Так, согласно документу, временно приостановлено:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

До 5 апреля приостанавливается:

– обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых, иных организациях общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);

– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом).

С 31 марта до 5 апреля приостанавливается:

– обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

До 1 июня приостанавливается:

– деятельность горнолыжных трасс;

– бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанным организациям необходимо:

– обеспечить условия для самоизоляции проживающих, проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности продления;

– организовать питание в зданиях проживания.

Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, следует:

– не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2. следования к месту (от места) работы;

3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

– соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).

Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, следует:

– сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии»: 8(800) 550-44-00, Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерство здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98;

– обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, вызвать медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Работодателям рекомендуется:

– воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и от участия в таких мероприятиях;

– обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого отмечена повышенная температура;

– не допускать на рабочее место работников из числа граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции;

– оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

– активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

– обеспечить дезинфекцию мебели, оргтехники и прочих контактных поверхностей в помещениях в течение дня, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом рекомендуется:

– регулярно проводить дезинфекцию, включая оборудование и инвентарь, обеззараживать воздух, обеспечить дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

Частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов власти, осуществляющим образовательную деятельность (спортивную подготовку) рекомендуется:

– осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях;

– не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ;

– обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.

Многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье рекомендовано:

– прекратить личный прием заявителей, за исключением выдачи и замены паспорта гражданина России по предварительной записи;

– организовать консультирование заявителей по вопросам получения услуг в электронном виде с помощью портала Госуслуг по номеру «горячей линии» МФЦ: +7 (423) 201-01-56.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Приморья необходимо:

– воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

– обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространения в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения вышеуказанных требований и рекомендаций;

– поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях, не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ, обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.

Аналогичные рекомендации даны государственным органам Приморского края.

Оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом, переведен в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.