Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории края, следует…
В Приморье вводятся дополнительные меры борьбы с эпидемией. В соответствии с решением оперативного штаба во вторник, 31 марта, внесены изменения в принятое ранее постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», касающиеся ужесточения режима самоизоляции граждан.
Так, согласно документу, временно приостановлено:
– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;
– проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.
До 5 апреля приостанавливается:
– обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых, иных организациях общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций);
– деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом).
С 31 марта до 5 апреля приостанавливается:
– обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
До 1 июня приостанавливается:
– деятельность горнолыжных трасс;
– бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Указанным организациям необходимо:
– обеспечить условия для самоизоляции проживающих, проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности продления;
– организовать питание в зданиях проживания.
Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, следует:
– не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2. следования к месту (от места) работы;
3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;
4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
– соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).
Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, следует:
– сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии»: 8(800) 550-44-00, Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерство здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98;
– обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, вызвать медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.
Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.
Работодателям рекомендуется:
– воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и от участия в таких мероприятиях;
– обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого отмечена повышенная температура;
– не допускать на рабочее место работников из числа граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции;
– оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;
– активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием сетей общего пользования;
– обеспечить дезинфекцию мебели, оргтехники и прочих контактных поверхностей в помещениях в течение дня, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом рекомендуется:
– регулярно проводить дезинфекцию, включая оборудование и инвентарь, обеззараживать воздух, обеспечить дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.
Частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов власти, осуществляющим образовательную деятельность (спортивную подготовку) рекомендуется:
– осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях;
– не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ;
– обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.
Многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье рекомендовано:
– прекратить личный прием заявителей, за исключением выдачи и замены паспорта гражданина России по предварительной записи;
– организовать консультирование заявителей по вопросам получения услуг в электронном виде с помощью портала Госуслуг по номеру «горячей линии» МФЦ: +7 (423) 201-01-56.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Приморья необходимо:
– воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;
– обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространения в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения вышеуказанных требований и рекомендаций;
– поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях, не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ, обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.
Аналогичные рекомендации даны государственным органам Приморского края.
Оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом, переведен в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
Новости партнеров
Новости тематики
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Диетологи предупреждают об опасностях изоляции и работы на дому
- Обследоваться на коронавирус в поликлиниках смогут не все приморцы
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- Приморье готово к ЧС
- Через Приморье идет эвакуация россиян из Китая
- Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей
- Как распознавать симптомы рака
- 309 рублей за маску
Новости раздела
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Врачи Приморья присоединились к флэшмобу против распространения коронавируса
- Диетологи предупреждают об опасностях изоляции и работы на дому
- Коронавирус: В Приморье готовы запасы продуктов и лекарств для медучреждений
- Мой дом – мой изолятор
- Новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено
- "Антикоронавирусные" обсерваторы созданы в четырех городах Приморья
- Работу культурных и спортивных учреждений временно приостанавливают в Приморье
- Бесконтактный бой с коронавирусом
Комментарии
-
-
carib199018:53, 31.03.2020#
Как же власти боятся введения карантина. Самоизоляция. . . . Выход в ближайший магазин только. Ага. Вопрос только в том, что многим уже будет просто не с чем идти в магазин, кто-то потерял работу, у кого-то затух бизнес. При карантине, как во всём мире, власти матриально должны помогать людям. А что такое полная самоизоляция. . .
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- Цены уходят в космос
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
Ну а дальше то что? Президент и губернатор вводят какой то режим самоизоляции а работодатели, то бишь капиталисты посылают их куда подальше и не отменяют рабочий день на предприятиях. Таким образом власть никак не управляет страной, сегодня в стране реальная анархия. И дальше будет анархия развиваться в геометрической прогрессии.