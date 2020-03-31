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Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

31 Марта 2020, 10:42 | Приморье

Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко во вторник, 31 марта, на селекторном совещании по вопросу противодействия эпидемии. 

Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объёме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», – доложила министр.

Она также добавила, что ещё 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коронавирус  приморский край  самоизоляция  карантин  владивосток 



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