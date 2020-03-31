Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома
Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко во вторник, 31 марта, на селекторном совещании по вопросу противодействия эпидемии.
Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, по состоянию на 31 марта в крае официально лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
«На сегодняшний день у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объёме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», – доложила министр.
Она также добавила, что ещё 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
Новости партнеров
Новости тематики
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Диетологи предупреждают об опасностях изоляции и работы на дому
- Обследоваться на коронавирус в поликлиниках смогут не все приморцы
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- Приморье готово к ЧС
- Через Приморье идет эвакуация россиян из Китая
- Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей
- Как распознавать симптомы рака
- 309 рублей за маску
- Роспотребнадзор заявляет: Коронавируса в Приморье нет
Новости раздела
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- Врачи Приморья присоединились к флэшмобу против распространения коронавируса
- Диетологи предупреждают об опасностях изоляции и работы на дому
- Коронавирус: В Приморье готовы запасы продуктов и лекарств для медучреждений
- Мой дом – мой изолятор
- Новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено
- "Антикоронавирусные" обсерваторы созданы в четырех городах Приморья
- Работу культурных и спортивных учреждений временно приостанавливают в Приморье
- Бесконтактный бой с коронавирусом
- Все жители Приморья, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны пройти карантин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- Цены уходят в космос
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр