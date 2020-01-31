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Жителей Владивостока зовут бесплатно пройти диспансеризацию
Диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года, после 40 лет – ежегодно
Администрация Владивостока напоминает жителям краевой столицы о возможности прохождения бесплатной диспансеризации в поликлиниках города. Для этого достаточно обратиться с документами в медицинское учреждение, за которым закреплен гражданин.
В 2020 году пройти диспансеризацию могут горожане 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годов рождения. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Обращаться необходимо в поликлинику, к которой прикреплен гражданин.
Как рассказали в городском управлении по исполнению программ по поддержке населения, диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводится профилактический медицинский осмотр, который включает в себя, в зависимости от возраста, анкетирование, флюорографию, измерение основных параметров тела, артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, относительного сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию. Также проводится скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, для женщин – осмотр акушером-гинекологом. После обследования проводится консультация с врачом-терапевтом.
Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания при наличии показаний по результатам первого этапа. Он включает в себя сдачу дополнительных анализов и консультации с профильными врачами.
Все обследования в рамках первого и второго этапа бесплатны. При этом каждый работник имеет право взять один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации раз в три года, для людей предпенсионного и пенсионного возраста предоставляются два дня ежегодно.
Горожане, год рождения которых не попадает под диспансеризацию, могут пройти профилактический медицинский осмотр, который ежегодно проводится в поликлиниках города.
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