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Экстренная медпомощь жителям Приморья в новогодние праздники будет оказываться круглосуточно
Медицинские учреждения Приморья изменят режим работы в праздничные дни
В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили об изменениях графика работы подведомственных учреждений в период новогодних и рождественских каникул – с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.
По словам заместителя директора департамента Тамары Курченко, в течение трех дней, 3, 4 и 6 января, в поликлинических отделениях детских и взрослых медицинских организаций будет организована работа дежурной службы, лабораторий, необходимых узких специалистов и службы неотложной помощи.
«Данные медучреждения будут работать по следующему графику: 3 и 6 января с 9.00 до 18.00. 4 января – с 9.00 до 15.00», – сообщила она.
В ведомстве подчеркивают, в медучреждениях края 30 декабря (понедельник) – полный рабочий день; 31 декабря (вторник) – предпраздничный рабочий день до 18.00.
Выходные дни – 1, 2, 5, 7 и 8 января.
С 9 января медицинские организации будут работать в обычном режиме.
Экстренная медицинская помощь жителям Приморья в дни январских каникул будет оказываться круглосуточно. В режиме 24 на 7 будут работать служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты, дежурные больницы, а также Служба скорой медицинской помощи.
«Всем пациентам, которые поступят в выходные и праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Во Владивостоке главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы №1 и №2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях», – подчеркнули в департаменте здравоохранения.
Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (Уборевича, 14).
«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.
В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в эти дни круглосуточном режиме.
В случае травматизма жители и гости Владивостока могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.
Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.
Добавим, всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут также уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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