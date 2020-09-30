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Более полумиллиона жителей Приморья сделали прививку от гриппа
Отсутствие прививки не только увеличивает риск заболевания одного человека, но и рабочего коллектива в целом
Почти 520 тысяч жителей Приморского края вакцинировали от гриппа по состоянию на 29 сентября. 27% из них – дети. Прививочная кампания продолжается.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, наибольшее число привитых – во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке, меньше всего – в поселках Терней, Ольга и селе Лазо.
Специалисты отмечают, что в основном приморцы обращаются за вакцинацией в районные поликлиники, однако мобильные палаточные пункты также активно прививают граждан.
«Плановый показатель по Приморскому краю выполнен на 47,2%. По состоянию на 29 сентября вакцинирован от гриппа 519 251 человек, из них 142 364 ребенка», – обозначили в минздраве.
Напомним, что в связи с циркуляцией коронавирусной инфекции и опасности сочетания гриппа и COVID-19 план по вакцинации от гриппа в Приморье составляет 60% населения.
Краевое министерство здравоохранения призывает жителей региона принять участие в прививочной кампании. При этом специалисты поясняют, что сделать это лучше до начала эпидсезона гриппа.
«После прививки могут возникнуть побочные эффекты – покраснение места укола, усталось, головная боль, незначительное повышение температуры. В течение двух дней эти симптомы проходят. Бывают случаи, когда человек, сделав прививку, все равно заболевает. Причина в том, что антитела, попавшие в организм с инъекцией, развиваются в течение двух недель. Если вы в этот период заболели, значит прививка просто не успела подействовать. Поэтому так важно успеть привиться», – подчеркивает эпидемиолог минздрава Ирина Повиличенко.
От обычного ОРВИ грипп отличается агрессивным началом и течением – высокая температура, ломота суставов, першение в горле и сухой кашель. Медики напоминают, при первых симптомах нужно обратиться к врачу, самолечения следует избегать. Защиту от инфекции обеспечивает коллективный иммунитет. Если группа людей сделала прививку, внутри нее болезнь не будет распространяться. Отсутствие прививки не только увеличивает риск заболевания одного человека, но и коллектива в целом. В этой связи медики рекомендуют руководителям предприятий края обеспечить условия для вакцинации в трудовых коллективах.
Фото – Денис Нагаев
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