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COVID-19: 73 новых случая заболевания выявлено в Приморье
По состоянию на 30 сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в Приморском крае остается высокой – ежесуточно опасную болезнь выявляют у нескольких десятков жителей региона. Общее число заразившихся приближается к 12 тысячам человек.
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Приморье подтвердили 73 новых случая заболевания COVID-19. В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в крае почти две недели назад – 19 сентября, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«По состоянию на 30 сентября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 11752 человека. Выздоровели 10210 пациентов с COVID, из них 87 – за последние сутки», – уточнили в ведомстве.
Новых жертв коронавируса нет. Всего за весь период эпидемии не справились с болезнью 118 человек.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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