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COVID-19: В Приморье прирост за сутки составил еще 104 человека

30 Июля 2020, 11:49 | Приморье
Число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 6800, прирост за сутки составил еще 104 случая. Последние данные озвучены на заседании оперативного штаба, которое губернатор края Олег Кожемяко в Артеме в четверг, 30 июля.
 
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, общее число заболевших COVID приморцев с начала эпидемии – 6712. Менее чем за 10 дней эта цифра выросла на тысячу человек.
 
«За сутки выздоровели 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось до 79 – за последние сутки скончались мужчины 45 и 79 лет, у которых болезнь протекала в тяжелой форме», – уточнила главный санитарный врач края.
 
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, в свою очередь, отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60% населения.
 
«Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», – обозначила министр.
 
Как подчеркнул Олег Кожемяко, главным инструментом по пресечению роста заболеваемости остаются административные комиссии. Только за вчерашний день они проверили на предмет соблюдения санитарных мер почти 2,5 тысячи торговых точек, объектов общественного питания, единиц транспорта, пляжей и баз отдыха. Составлено 99 протоколов, по 41 случаю назначены штрафы.
 
Однако в ряде муниципалитетов губернатор назвал слабой работу межведомственных групп, особенно по местам массового скопления людей, торговым точкам, транспорту.
 
«Приближаются выходные, будут проходить ярмарки, нужно обратить особое внимание на размещение палаток на них, как соблюдается “социальная дистанция”. Недопустимо нахождение людей без масок, в противном случае такие рынки закроем в соответствии с требованием Роспотребнадзора», – заявил Олег Кожемяко.
 
Также глава Приморья потребовал снять с маршрутов те автобусы, в которых не соблюдается масочный режим, поскольку общественный транспорт остается местом распространения COVID-19.
 
«Если перевозчики игнорируют санитарные правила, снимайте такие автобусы, ставьте другие. Пассажиры не должны страдать, а вот компании пусть думают впредь, как нарушать требования безопасности. Это крайняя мера, но если ее не применять, мы так и будет топтаться на месте, не переломим ситуацию с заболеваемостью», – обозначил Губернатор.
 
Олег Кожемяко напомнил, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа и «назвать ситуацию в крае благополучной нельзя», поэтому необходимо предельно ответственно относиться к соблюдению эпидтребований, тех, кто их не соблюдает, наказывать.
 
Автор фото - Марина Божко
 
 
 
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Теги: коронавирус  covid-19 



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