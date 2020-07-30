Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
COVID-19: Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 29 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли, за исключением упомянутых в 21-пг от 18 марта.
Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.
Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.
Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.
Напомним, режим повышенной готовности также предусматривает ношение масок и соблюдение «социальной дистанции» при посещении объектов торговли, мест оказания услуг и других общественных мест.
Общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 6608 человек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа
- В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
- "Масочные" рейды проходят ежедневно
- Покупайте, вас снимают!
- Владивостокцам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим
- Находка постепенно снимает ограничения
- Летние кафе в Приморье начинают работу с 27 июня с соблюдением санитарных норм
- Более 102 миллионов направят на доплату сотрудникам соцучреждений в Приморье
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- Медиков переводят в рабство
Новости раздела
- COVID-19: Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа
- Прививка для здравоохранения
- В Приморье нарушителей санэпидрежима выявляют регулярно
- Дезинфекция внутри и снаружи
- В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
- В крае зафиксирован рост заражения COVID-19
- "Утром" маски - "вечером" бассейны
- Во Владивостоке появился стрит-арт, посвящённый масочному режиму
- Зараженные COVID-19 стали скрывать место работы
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- В дело "Находка против "Аттис Энтерпрайс" ждут новых свидетелей
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму
- Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав и ветеранов ТОФ с Днем ВМФ
- Награда за большое сердце
- Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев приступил к зачистке команды Фургала