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COVID-19: Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа

30 Июля 2020, 08:40 | Приморье

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 29 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли, за исключением упомянутых в 21-пг от 18 марта

Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. 

Не допускается и оказание соответствующих услуг, в том числе в театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания.

Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.

Напомним, режим повышенной готовности также предусматривает ношение масок и соблюдение «социальной дистанции» при посещении объектов торговли, мест оказания услуг и других общественных мест.

Общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 6608 человек. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: режим повышенной готовности  коронавирус  covid-19 



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