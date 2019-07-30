Кадры решают все

Приморскому краю нужны медики. Сейчас в Приморском крае идет активная «охота за головами» специалистов разных профилей

Для повышения эффективности процесса работают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и пять мер поддержки, инициированных администрацией Приморского края. Молодым специалистам найти работу стало гораздо проще, а опытные врачи давно занимаются любимым делом.

Сейчас в Приморском крае на сайте hh.ru почти 3000 соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика». Чаще всего они ищут работу в продажах, в качестве медицинских представителей, лечащих врачей, среднего и младшего медицинского персонала, провизоров. Работодатели ищут себе сотрудников следующих специализаций: «Продажи», «Лечащий врач», «Врач-эксперт», «Клинические исследования» и «Медицинский представитель».

«Если рассматривать тенденции рынка труда в общем, то средний срок поиска работы составляет один-три месяца, - объясняет руководитель пресс-службы ДФО компании HeadHunter Софья КРАСУЛЯ. - У медиков ситуация несколько иная: острый дефицит кадров способствует тому, что соискателям найти работу гораздо проще и быстрее, для них предложений на рынке очень много. Из-за этих факторов у работодателей закрытие вакансии может затянуться. На данный момент очевидно, что ситуация в ближайшие годы сохранится, дефицит кадров быстро решить не удается».

Коэффициент совместительства стабилен в течение трех лет и составляет у врачей – 1,6, у средних медицинских работников – 1,5.





Молодые профессии

Особенно перспективными направлениями считаются не так давно появившиеся. Например, специальность «врач - клинический фармаколог» в нашей стране официально введена в номенклатуру врачебных специальностей 5 мая 1997 года. И потребность в таких специалистах чрезвычайно высока.

«Клиническая фармакология – актуальное и перспективное направление, востребованное не только в медицинских университетах и научных лабораториях, но и во всех организациях, представляющих сферу обращения лекарственных средств, - рассказала главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - В Приморском крае трудится одна из самых успешных команд врачей – клинических фармакологов. Клинические фармакологи необходимы в каждом лечебном учреждении, в страховых компаниях, исследовательских центрах, органах исполнительной власти, где решаются вопросы о повышении эффективности, безопасности и качества применения лекарственных средств. Врач - клинический фармаколог – незаменимый специалист не только для консультативного сопровождения коллег-врачей, но и для любого руководителя, заинтересованного в бережном и рачительном отношении к ресурсам здравоохранения».

Сейчас подготовлены документы на появление новой врачебной специальности – врач физической и реабилитационной медицины. Ее главная особенность – создание и координация единой бригады по реабилитации. Сейчас невролог, физиотерапевт, врач ЛФК и логопед приходят, выполняют процедуру и уходят. Какой будет результат в этих условиях – неизвестно. Теперь должен появиться новый врач – реабилитолог, организатор процесса, который непосредственно лечит и отвечает за здоровье этого пациента. Он собирает мультидисциплинарную бригаду, куда входят инструктор ЛФК, психолог, клинический логопед, физический терапевт, эрготерапевт. Две последних должности – новые для России.

Борьба за выпускников

Начала действовать программа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона. В Тихоокеанском медицинском государственном университете ярмарки вакансий проходят уже 25 лет. В прошлом году почти триста студентов-медиков нашли работу. Как правило, сразу после собеседования работодатель и медик заключают трудовой договор. На ярмарки с конкретными предложениями по работе к будущим медицинским сестрам и братьям приезжают представители государственных клиник из Владивостока, Уссурийска, Красноармейского, Михайловского и других районов Приморья.

Средние медицинские работники – в числе востребованных специалистов в большинстве медучреждений региона. «Сегодня требуются и операционные медицинские сестры, и медсестры на ФАПы, и в службу скорой медицинской помощи. Отдельные вакансии для средних медицинских работников есть в педиатрии, акушерстве и гинекологии, в дневных стационарах поликлиник», – отметили в отделе подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения.

Меры поддержки по-приморски

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы акцент будет сделан, в том числе, на привлечение новых кадров.

«Не зря кадровый вопрос является одним из восьми федеральных национальных проектов, - говорит директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. Мы проранжировали все медицинские организации, все муниципальные районы. Главным врачам и главам районов установлены целевые индикаторы. По поручению Олега Кожемяко разработана рейтинговая система муниципальных образований, один из показателей в которой - это привлечение врачей и средних медработников к себе. Начиная с февраля, мы сделали рейтинг за два месяца, за квартал. В этом году краевые учреждения пополнились 23 специалистами».

С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются «подъемные». От 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от района, врачам-специалистам будут выплачивать при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тыс. рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций. Также, докторам будут компенсировать расходы на съем жилья и оплату ЖКХ.

Молодым врачам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности будут выплачивать по 10 тыс. рублей ежемесячно. Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3 тыс. рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях».

Также, медицинские работники могут принять участие в государственных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медицинским работникам, участвующим в программах, предоставляются единовременные компенсационные выплаты – по 1 млн рублей врачам и по 500 тыс. рублей – фельдшерам.

Льготная ипотека

Медики могут получить ипотечный займ от 5,5% по программе льготного ипотечного кредитования «Доступная ипотека». Эта программа разработана Корпорацией развития жилищного строительства края по поручению руководства региона, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры.

Медики смогут воспользоваться двумя продуктами. Первый предполагает выдачу займов под процентную ставку от 5,5%. В 2019 году планируется выдать 400 таких льготных кредитов. Второй предполагает поддержку молодых выпускников, окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счет краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%.

На фото: С 1 января 2019 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморья полагаются «подъемные».

Фото Марии ПУШКАРЕВОЙ