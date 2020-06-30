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COVID-19: В Приморье выявлено еще 80 заболевших

30 Июня 2020, 15:20 | Приморье

За прошедшие сутки в Приморье победили коронавирус 57 человек, всего выздоровели 2 745 пациентов. Это почти 64% от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован COVID-19, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По информации оперативного штаба, в настоящее время на сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.

Как было отмечено накануне в ходе заседания оперативного штаба, за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение.

Так, за сутки выявлено 80 заболевших: во Владивостоке – 44 человека, в Находке – 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три – в Партизанском районе, по два – в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю – в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах», – уточнили в ведомстве, добавив, что всего 4 306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии.

Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Автор фото - Марина Божко

  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: коронавирус  covid-19 



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