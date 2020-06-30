Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
COVID-19: В Приморье выявлено еще 80 заболевших
За прошедшие сутки в Приморье победили коронавирус 57 человек, всего выздоровели 2 745 пациентов. Это почти 64% от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован COVID-19, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации оперативного штаба, в настоящее время на сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.
Как было отмечено накануне в ходе заседания оперативного штаба, за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение.
Так, за сутки выявлено 80 заболевших: во Владивостоке – 44 человека, в Находке – 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три – в Партизанском районе, по два – в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю – в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах», – уточнили в ведомстве, добавив, что всего 4 306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии.
Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.
Автор фото - Марина Божко
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: В Приморье выявлено еще 80 заболевших
- В Приморье будут развивать новое направление медицины
- Всегда быть в маске!
- COVID-19: Приморский край снимает еще часть ограничений по коронавирусу
- Еще 82 человека заболели коронавирусом за сутки в Приморье
- Собрались в отпуск? Будьте внимательны и острожны: COVID-19 никуда не делся!
- В Приморье за сутки зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19
- COVID-19 и сердце: Опасные симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи
- COVID-19: За сутки в Приморье коронавирус диагностирован еще у 84 человек
- Санитарная авиация приходила на помощь приморцам уже 80 раз
Новости раздела
- COVID-19: В Приморье выявлено еще 80 заболевших
- Врачебный почерк и огромные очереди уйдут в прошлое
- В Приморье будут развивать новое направление медицины
- Всегда быть в маске!
- COVID-19: Приморский край снимает еще часть ограничений по коронавирусу
- Еще 82 человека заболели коронавирусом за сутки в Приморье
- Собрались в отпуск? Будьте внимательны и острожны: COVID-19 никуда не делся!
- В Приморье за сутки зарегистрирован 81 новый случай заболеваний COVID-19
- COVID-19 и сердце: Опасные симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи
- Летние кафе в Приморье начинают работу с 27 июня с соблюдением санитарных норм
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В столице края хотят построить пять башен
- Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- В России в июле запретят ввозить праворульные машины
- "Долю" в Патрокле отдали Краснодару, обойдя Дарькина