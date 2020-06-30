Врачебный почерк и огромные очереди уйдут в прошлое

О нововведениях в здравоохранении региона рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края

Государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы» тесно переплетается с национальными проектами, провозглашенными президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Ключевой задачей данных проектов является комплексное купирование болевых точек в Российском здравоохранении.

О том, как проходит реализация госпрограммы в 2020 году на территории Приморского края, в интервью газете «Золотой Рог» рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения ШУТКА.

- Евгения Владиславовна, как известно, проблема онкологии затрагивает все регионы страны, и Приморский край не является, исключением. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с лечением онкологических заболеваний в регионе сегодня?

- В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы объем средств, выделяемых бюджетом на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в текущем году, был значительно увеличен. Во-первых, это дало возможность специализированным медицинским учреждениям Приморского края закупать дорогие лекарственные препараты, значительно повышающие эффективность лечения пациентов, у которых диагностировано онкологическое заболевание. В настоящее время один курс химиотерапии в условиях дневного стационара за счет средств ОМС в среднем стоит около 100 тыс. рублей. Притом что пациенту нередко требуется от четырех до восьми курсов. Во-вторых, на территории региона произошли заметные структурные изменения. На сегодняшний день ведется работа по организации ЦАОП (центров амбулаторной онкологической помощи), действующих по принципу межрайонного центра, аккумулирующего на себе и контролирующего онкологическую помощь на закрепленной территории.

Например, онкологический центр в Уссурийск осуществляет учет и оказание помощи пациентам пяти районов, расположенных вокруг него. Медучреждение в Арсеньеве контролирует северные территории и так далее. То есть за соблюдением сроков обследования и лечением будет осуществляться строгий контроль. На сегодняшний день для онкобольных пациентов на безвозмездной основе доступны следующие услуги: оперативное лечение, КТ, МРТ, курсы химиотерапии. Поддержка государства поможет повысить качество оказываемой медицинской помощи, что приведет к значительному снижению смертности от онкологических заболеваний на территории Приморского края.

- Есть ли существенные решения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний?

- Одной из эффективных госпрограмм, реализуемых в регионе, является программа в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность таких заболеваний в том, что время на выявление и предотвращение эпизодов с летальными исходами крайне ограничено. На сегодняшний день в рамках госпрограммы на территории края проводятся серьезные структурные преобразования. Помимо обеспечения медицинских учреждений новейшим оборудованием работает региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, в которых пациент круглосуточно может получить жизненно необходимые услуги, такие как тромболизис, то есть введение специальных препаратов, быстро растворяющих тромбы, стентирование или шунтирование. Ранняя помощь позволяет не только сохранить человеку жизнь, но и предотвратить повторный инфаркт.

Кроме того, с мая 2020 года в Приморском крае запущена программа, в рамках которой в течение года после так называемого «сосудистого события» (инфаркт или ишемический инсульт), человек бесплатно получает дорогостоящие препараты, которые дают возможность предотвратить повторный эпизод. Также отмечу, что на территории края создается общий реестр больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Какие еще медицинские программы реализуются для жителей региона?

- Следующий проект - «Бережливая поликлиника». Он связан с первично-санитарной помощью и также основан, в первую очередь, на структурных преобразованиях. Запись на прием к врачу осуществляется дистанционно - через кол-центр или через сайт Госуслуг. Статталон и все необходимые документы печатаются автоматически. Таким образом, у пациентов нет нужды посещать регистратуру медицинского учреждения лично, огромные очереди уходят в прошлое. Отмечу, что в проекте «Бережливая поликлиника» очень много организационно-планировочных решений, которые касаются создания максимально комфортных условий для пациентов на территории медицинских учреждений. Залы ожиданий оснащаются удобными креслами, современные санузлы предусматривают доступ для инвалидной коляски, в детских поликлиниках внедряется нововведение - игровые зоны для детей. Очень важным моментом стала навигация - распределение потоков внутри поликлиник, предотвращающих пересечение больных и здоровых людей.

В каждом медучреждении края будет предусмотрен отдельный кабинет для выписки справок и других документов. Все вышеперечисленные решения на сегодняшний день активно реализуются. Также существуют проекты, направленные на укрепление общественного здоровья. В них входят обучающие программы по ограничению алкоголя и табакокурения, обучающие программы для пациентов с сахарным диабетом, с бронхиальной астмой, сейчас работает незапланированная программа по коронавирусу. Отмечу, что даже при наличии «неизлечимых» заболеваний при правильном подходе у человека есть возможность вести полноценный образ жизни, ведь медицина обеспечивает только 15% здоровья, все остальное зависит от самих людей.

- Как проходит информатизация в Приморском крае и что входит в это понятие?

- Информатизация здравоохранения включает в себя комплекс мероприятий, направленных на перевод в цифровой формат всей массы медицинской документации, учета движения пациентов, статистических и логистических данных. На сегодняшний день в рамках информатизации проводится организация так называемой медицинской информационной системы. Ранее главврачи ведущих больниц Владивостока уже внедрили систему информатизации на рабочих местах в своих учреждениях. На сегодняшний день речь идет об объединении всех медицинских организаций Приморского края (а в перспективе - и России) в общую единую сеть.

Единая медицинская информационная система повысит эффективность взаимодействия и коммуникации медицинских работников и пациентов. Процессы написания историй болезни перейдут в автоматизированный режим, и печально знаменитый врачебный почерк, который никто не может прочитать, уйдет в прошлое.

Классический медицинский архив переформатируется в электронный формат. Например, если человеку нужно сделать повторную операцию и, соответственно, получить стандартную выписку, то в отличие от прошлых лет сегодня этот процесс займет всего несколько минут. Также данная программа позволяет автоматизировать получение результатов анализов из лаборатории в отделение или поликлинику.

Кроме того, сейчас активно внедряется система дистанционного чтения ЭКГ. Особенно большое значение это нововведение имеет для удаленных населенных пунктов региона. При помощи данного диагностического метода врач-кардиолог определяет конкретное место, в котором происходит патологический процесс, назначает пациенту лечение.

Однако не у каждого фельдшера, из которых, как правило, состоят бригады медработников на периферии, есть навык чтения ЭКГ на уровне кардиолога. Поэтому оперативная дистанционная консультация даст возможность для максимально быстро принимать решения «на месте», что, безусловно, станет дополнительным фактором для снижения смертности от ССЗ в Приморском крае.

Также программа касается демографии региона, когда регистрация рождения и смерти происходит в автоматизированном режиме. Это значительно облегчит учет событий. При этом получение различных документов будет проходить с наименьшей затратой времени.

Кроме того, активно ведется реализация проекта по работе многофункциональных центров на базе медицинских организаций края. На сегодняшний день, МФЦ осуществляют совместную деятельность с 3-м и 4-м роддомами Владивостока, а также с Краевым Перинатальным центром. В данных учреждениях, женщина при выписке получает сразу все документы на ребенка - от СНИЛС и полиса ОМС до свидетельства о рождении.

НАЦПРОЕКТЫ

Операция «Ремонт»

Медицинские учреждения Приморья используют временное снижение числа пациентов в связи с отменой плановых приемов для проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По информации министерства здравоохранения Приморского края, в настоящее время капитальные и косметические ремонты работы ведутся более чем в 20 медицинских учреждениях края. В ряде центральных районных и городских больниц идет капитальный ремонт детских поликлинических отделений. Всего в 2020 году для реализации мероприятий по улучшению внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений определены 24 учреждения.

Также продолжается внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. «Все преобразования направлены на то, чтобы сделать посещение медучреждений максимально удобным и комфортным, а также повысить доступность и качество медицинского обслуживания», – обозначила куратор здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.

В министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что в этом году медицинским учреждениям на проведение капитальных ремонтных работ будет направлено 1,8 миллиарда рублей.

На фото: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка: «В каждом медучреждении края будет предусмотрен отдельный кабинет для выписки справок и других документов».

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