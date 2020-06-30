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Собрались в отпуск? Будьте внимательны и острожны: COVID-19 никуда не делся!
30 Июня 2020, 12:45 | Приморье
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Теги: коронавирус covid-19 отпуск
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