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В Приморье будут развивать новое направление медицины

30 Июня 2020, 09:15 | Приморье

Повышение качества жизни приморцев, социальные гарантии, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, укрепление здоровья населения, сокращение смертности и увеличение рождаемости, пропаганда здорового образа жизни – эти и другие задачи всегда в центре внимания властей Приморья. На этих задачах был сделан особый акцент и в отчете губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО перед краевыми парламентариями.

Как отметил председатель ЗС ПК Александр РОЛИК, благодаря главе края Приморье опередило федеральные тренды. Губернатор смог определить «болевые точки», правильно расставить приоритеты, а органы исполнительной власти смогли сдвинуть с места решение многих проблем региона.

Так, в сфере здравоохранения продолжается работа по улучшению качества медицинских услуг, особенно в первичном звене, по доступности оказания медицинской помощи, развитию новых форм лечения, преимущественно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Будем развивать новое направление – это трансплантология, чтобы жители Приморья могли получать эту высокотехнологичную помощь на месте», - заверил губернатор.

В крае в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы»,  проект «Бережливая поликлиника», совершенствуются технологии оказания медицинской помощи, внедряются новые стандарты комфорта в поликлиниках, ведется работа над уменьшением очередей, развиваются электронные сервисы, решается вопрос нехватки кадров и  т. д.

Обозначил Олег Кожемяко и еще нерешенные проблемы. Одна из них, обозначенная выше, - обеспеченность кадрами. По словам губернатора, в учреждения здравоохранения в прошлом году трудоустроено 229 человек среднего медицинского персонала и 92 врача-специалиста. Понятно, что этого пока очень мало. Губернатор также напомнил собравшимся, что принят ряд законов о поддержке специалистов, привлекаемых в отрасль. «Но цели своей эти законы пока не достигли. Считаю, что здесь недоработка, в том числе, органов местного самоуправления», - подчеркнул глава края.

Все эти и многие другие проблемы и недоработки призваны решить новые поправки в Конституцию Российской Федерации. Напомним, 25 июня – 1 июля граждане могут проголосовать за ряд поправок в Основной Закон, такие как право на социальные гарантии, защита человека труда, доступная медицина, семейные ценности, защита суверенитета и проч., о которых неоднократно писало наше издание.

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: здравоохранение  приморье  ЗС ПК  кожемяко  медицина 



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