Всегда быть в маске!

В Приморье сохраняется режим повышенной готовности

Как известно, на территории Приморского края продолжает действовать режим повышенной готовности. Поскольку эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения, они были продлены до 30 июня.

Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные маски.

Есть чем защищаться

Последних в Приморье сформирован прочный запас. В настоящий момент торговых сетях Приморского края их около 270 тысяч единиц. Даже без учета дальнейших поставок этого хватит на несколько месяцев с учетом покупательского спроса.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморского края, наибольшие запасы – 185 тысяч единиц – есть в торговой сети «Реми», где цена одной маски составляет от 24 рублей за штуку. В торговых сетях «Михайловский» (запас – 7 тысяч единиц) и «Парус» (20 тысяч единиц) маски стоят по 25 рублей. Столько же (20 тысяч) масок есть в сети «Самбери» по цене от 20 рублей за штуку. В торговой сети «Фреш25» в наличии 15 тысяч масок по 23 рубля. В торговой сети «Винлаб» есть запас в 30 тысяч масок по цене всего 9 рублей за штуку.

Кроме того, в сетевых магазинах поменьше также можно приобрести защитные маски и антисептики – как упаковку, так и в розницу. Есть они и в мелких магазинах, торговых киосках, ларьках, овощных лавках Владивостока. В одной из таких лавок в районе остановки транспорта «Первая Речка» корреспондент «Золотого Рога» нашел довольно приемлемую для мелкой торговой точки цену за маску – 15 руб.

Что касается антисептиков для рук, то их ассортимент сейчас огромен, а купить их можно везде – даже в мастерских по ремонту сотовых телефонов. Что уж говорить об аптеках – там богатый выбор дезинфицирующих средств, примерно, от 100 руб. за бутылочку в 100 мл.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморья, ситуация с наличием защитных масок, перчаток, антисептиков в торговых сетях и в иных предприятиях розничной торговли находится на постоянном контроле. Пополнение запасов производится регулярно.

Контроль и еще раз контроль

Несмотря на то что в Приморье начат первый этап послаблений режима повышенной готовности, как сказал на одном из заседаний оперативного штаба глава региона Олег КОЖЕМЯКО, постепенное снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности. Поэтому в Приморье продолжают контроль и проверку предприятий торговли и услуг, которые возобновили свою работу. Все административные комиссии действуют на основании рекомендаций Роспотребнадзора и постановления губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Документ вступил в силу с 27 мая. Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, размещен на сайте Правительства края.

Также в крае ежедневно проводится санитарная обработка общественных территорий в населенных пунктах, что препятствует распространению опасной инфекции. Специалисты краевого министерства ГО и ЧС дезинфицируют общественные пространства, остановочные пункты и общественный транспорт.

Кроме того, губернатор дал поручение управляющим компаниям Владивостока усилить меры по дезинфекции многоквартирных домов. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. В ежедневном режиме их работу контролируют и проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Дезинфекции подлежат подъездные двери, почтовые ящики, лестничные клетки, перила, лифты, домофоны, холлы первых этажей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка осуществляется с помощью специальных хлоросодержащих и спиртосодержащих растворов, которые безопасны для человека.

«При любом развитии ситуации часть принятых мер – масочный режим, «социальное дистанцирование» и регулярная дезинфекция общественных мест – сохранится до полного исчезновения коронавирусной инфекции», - заявил губернатор Приморья.

На фото: Запаса защитных масок в торговой сети Приморья хватит на несколько месяцев.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



