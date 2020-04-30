COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморском крае превысило 400 человек

36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Приморье за минувшие сутки. С начала эпидемии число приморцев со статусом «COVID+» составило 403 человека.

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю отметили, что основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.

Напомним, что в четверг, 30 апреля, еще четыре человека выписаны из инфекционного госпиталя. Общее число победивших коронавирусную инфекцию в Приморье – 40 человек. В трех случаях, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края