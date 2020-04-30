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Врачи Приморья на майские выходные будут работать в усиленном режиме

30 Апреля 2020, 10:57 | Приморье

В дни майских праздников и выходных основная часть медицинских учреждений Приморского края будет оказывать медицинскую помощь жителям.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, медицинские учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, 2, 4, 5 и 11 мая обеспечат работу усиленной дежурной службы.

В эти дни гражданам будут оказывать медпомощь, в том числе в неотложной форме, включая работу вспомогательных служб.

«Будут работать лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, а также рентгенологическая служба», – сообщила куратор здравоохранения. 

Анастасия Худченко подчеркнула, что главные врачи краевых государственных медицинских учреждений обеспечат 1, 3, 9 и 10 мая с 9.00 до 18.00 обслуживание вызовов и наблюдение на дому пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что с 27 апреля в Приморье пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции получают лечение в домашних условиях.

С 6 по 8 мая медучреждения работают в штатном режиме.

Жители и гости Владивостока в случае получения травм могут обратиться за помощью в травмпункты города.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефоны для информации: 8 (423) 232-55-77 и 232-56-13. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, эндокринологии и  отделении челюстно-лицевой хирурги.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ ФМБА России, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8(423) 231-54-39.

Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.

 

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: медицина  праздники  график 



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