Врачи Приморья присоединились к флэшмобу против распространения коронавируса

Врачи учреждений здравоохранения Приморья подключились к всемирному флэшмобу «Оставайтесь дома для нас». Губернатор края Олег Кожемяко также посоветовал жителям в связи с эпидемиологической обстановкой посвятить свободное время домашним делам и воздержаться от посещения общественных мест.

Сейчас во всем мире проходит флэшмоб в поддержку врачей, которые помогают бороться с эпидемией коронавирусной инфекции. Сотрудники медучреждений публикуют коллективное фото с табличками, на которых написано: «Мы работаем для вас. Оставайтесь дома для нас». К нему подключились и приморцы.

«Среди участников флэшмоба – врачи владивостокских поликлиник №4, 6 и 9, больницы Партизанска, Пожарского, Чугуевского районов и другие», – отметили в министерстве.

Губернатор Олег Кожемяко опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где призвал жителей края на выходных воздержаться от посещения общественных мест.

«У нас появляется возможность почитать любимые книги, посмотреть фильмы, семейные фотоальбомы, позаниматься с детьми. В потоке работы, в спешке мы забываем это делать. Побудьте дома или на даче с родными и близкими, меньше контактируйте с людьми, которые могут быть подвержены заболеванию. Уверен, ситуация исправится, если только все вместе мы будем принимать подобные меры», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, отнестись внимательно к рекомендациям врачей и органов власти жителей страны призвал Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.