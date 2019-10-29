Дефибрилляторы наизготовку!

Знание азов первой медпомощи - необходимость для современного человека

Забота о здоровье граждан - одна из главных задач госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Однако именно от самих людей зависит, смогут ли они помочь пострадавшему на отдыхе или в чрезвычайной ситуации.

Директор Института симуляционных и аккредитационных технологий на базе ФГБОУ ВО ТГМУ Валерий ГНЕЗДИЛОВ рассказал корреспонденту «Золотого Рога» о том, как часто нужно обновлять знания об оказании первой помощи, новый законопроект об общественной дефибриляции, и почему уметь оказывать первую помощь так важно для любого человека.

- Валерий Викторович, расскажите, пожалуйста, о главной цели обучения.

- Повышение качества оказания первой помощи. То, как оказана первая помощь напрямую влияет на жизнеспособность человека, возможность инвалидизации, сохранение здоровья. Все наши циклы по оказанию первой помощи основаны на нормативных документах Министерства здравоохранения, Министерства труда и различных отраслевых приказах, где указан перечень ситуаций, при которых необходимо оказывать первую помощь, и перечень манипуляций, которыми должны обладать граждане, не имеющие медицинского образования.

- В чем, собственно, заключается обучение?

- Наши циклы направлены на практическое освоение навыков. Без теории, конечно, невозможно, ведь у нас много источников информации, и не все из них могут похвастаться достоверностью. Некоторые уверены, что рану нужно перевязывать только красной тряпкой, но ведь это просто устоявшееся заблуждение. Практически все, о чем мы говорим в теории, затем отрабатывается на тренажерах и симуляторах. В этом наше отличие от большинства подобных циклов России, многие из них подразумевают только дистанционное обучение без каких-либо практических отработок. Невозможно научиться по картинкам накладывать жгут или проводить сердечно-легочную реанимацию. Большая часть вопросов у слушателей курсов возникает именно в тот момент, когда они подходят к тренажеру. Три основных модуля обучения – это сердечно-легочная реанимация для немедицинских работников, неотложная травматология и первая помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях.





- Как часто нужно обновлять знания?

- Есть нормативный акт, в котором прописано, что лица рабочих профессий должны проходить обучение ежегодно, а лица, занятые на руководящих должностях, – раз в три года. Мы рекомендуем проходить такое обучение как можно чаще, хотя бы раз в год. Дело в том, что все знания, которые мы не применяем регулярно, стираются из памяти довольно быстро. Также, медицина развивается, и методики оказания первой помощи меняются.















- Какие у вас планы на будущее?

- Охватить как можно больше слоев населения при обучении. Наращивать количество рабочих программ для того, чтобы был больший выбор - и постараемся внести в них больше методик, чем предусмотрено приказом Минздрава РФ. Сейчас в Госдуме прошел первое чтение закон об общественно доступной дефибрилляции. Согласно этому закону, ее может применить любой человек, не имеющий медицинского образования, но имеющий представление об этой технике. Два года назад, при обучении слушателей, мы только говорили, что этот метод используется за рубежом. Сейчас будем менять программы и под него.

Получить информацию о прохождении курсов по профилю неотложной помощи можно по телефону 8(423) 261-46-69 или на сайте.

Елена АБАШЕВА, фото автора.